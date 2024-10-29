Вчені з Китайського медичного університету в Тайвані провели дослідження, проаналізувавши дані про здоров'я 296 тисяч жінок віком від 16 до 55 років, пише Frontiersin. В дослідження були включені лише ті учасниці, у яких до 2000 року не була діагностована дисменорея.

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Нове дослідження жіночого здоровʼя

Для оцінки довгострокового впливу забрудненого повітря на цю патологію була використана інформація з Тайванської бази даних моніторингу якості повітря, зосереджена на концентраціях оксиду азоту, діоксиду азоту, оксиду вуглецю та часток розміром понад 2,5 мікрометри.

Результати показали, що в період з 2000 по 2013 рік 4,2% учасниць вперше звернулися зі скаргами на болючі менструації. Найвищий ризик цього розладу спостерігався у жінок і дівчат з низьким рівнем доходу, які проживали в урбанізованих районах.

Брудне повітря впливає на місячні

Особливу увагу привернуло відкриття, що ймовірність розвитку дисменореї для жінок із місць з сильним забрудненням повітря зростала в 16,7 – 33,1 раза в порівнянні з тими, хто жив у менш забруднених зонах. Підвищення рівня всіх шкідливих хімічних речовин сприяло зростанню цього ризику, однак найбільший вплив мало тривалий вплив великих забруднюючих часток.

Хоча точний механізм цього впливу поки не встановлений, припускається, що однією з причин може бути тривалий емоційний стрес, який переживають жінки в екологічно небезпечних районах. Вчені наголошують на необхідності державної стратегії зі зниження викидів в атмосферу, оскільки вони суттєво впливають на здоров'я населення.