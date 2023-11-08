Людство стикається з наслідками все активнішого втручання в природу, і це може призвести до зростання зоонозних епідемій. Зоонозні вірусні патогени, які переходять від диких чи свійських тварин до людини, стають основною причиною багатьох епідемій. Це відбувається через полювання, руйнування та зміни природного середовища, а також інтенсивне тваринництво.

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Нове дослідження вірусів

Фахівці з біотехнологічної компанії Ginkgo Bioworks зазначають, що хоча вже зараз можна скласти попередні прогнози щодо частоти та тяжкості майбутніх епідемій на основі наявної інформації про поширення зоонозних хвороб, даних для більш точної характеристики цих тенденцій ще недостатньо. У їхньому останньому дослідженні вони скористалися великою епідеміологічною базою даних, щоб краще зрозуміти, як часто і з яким ступенем серйозності спалахують певні зоонозні хвороби.

Дослідження охопило базу даних з інформацією про епідемії, про які повідомляла Всесвітня організація охорони здоров'я з 1963 року. Особливу увагу було приділено випадкам, у яких понад 50 людей померли внаслідок епідемій, а також важливим подіям, включаючи пандемію грипу 1918 та 1957 років. Загалом у базі даних врахували смерті 17 232 осіб, з яких 15 771 були пов'язані з філовірусами, і більшість із них сталися в Африці.

Через діяльність людей поширюються небезпечні віруси

Дослідники зосередилися на п'яти конкретних вірусних патогенах: двох філовірусах, таких як вірус Ебола та вірус Марбург, SARS-CoV-1, вірус Ніпа та вірус Мачупо, що викликає болівійську геморагічну лихоманку.

Результати дослідження показали, що з 1963 по 2019 кількість зареєстрованих епідемій зростала приблизно на 4,98% на рік. Вчені наголошують, що якщо такі темпи зростання продовжаться, то до 2050 року очікується, що досліджувані патогени спричинять у чотири рази більше побічних ефектів та у 12 разів більше смертей порівняно з 2020 роком.

Цікаво, що SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, не був включений до цього дослідження, оскільки не відповідав суворим критеріям, встановленим дослідниками. Це означає, що реальні цифри, пов'язані з цим вірусом, можуть виявитися навіть більшими.

Що робити

Вчені підкреслюють, що їхня оцінка історичних даних демонструє, що недавні епідемії, породжені зоонозним поширенням, не є випадковими відхиленнями, а наслідують довгострокові тенденції. Зокрема, епідемії, що виходять із вторинних джерел, стали більш масштабними та частими.

Один з авторів роботи Бен Оппенгейм наголошує, що зараз дуже важливо змінити цю негативну динаміку та внести корективи. Це можна зробити шляхом спільних зусиль на глобальному рівні у запобіганні та боротьбі з подібними епідеміями. Як приклад, вони наводять оперативне створення вакцин у період пандемії COVID-19, введення нагляду в ключових туристичних центрах та місцях скупчення людей, масове тестування та ізоляцію інфікованих.