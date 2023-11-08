Відповідні висновки науковці опублікували в журналі BMC Infectious Diseases. Дослідження проводили норвезькі дослідники.

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Як проводили дослідження

Вони порівняли ймовірність наявності 17 різних постковідних симптомів залежно від того, перенесла людина коронавірус, чи ні. Робота охоплює дані близько 54 тисяч людей, у яких був лабораторно підтверджений COVID-19 у період з лютого 2020 року по лютий 2021 року.

Також у досліджені врахували дані понад 485 тисяч людей, які ніколи не хворіли на коронавірус. Зауважують, що більшість учасників дослідження на той час не були вакциновані проти COVID-19.

Що виявили вчені

Результати показали, що люди, які перехворіли COVID-19, вдвічі частіше відчувають задишку або втому, а також частіше стикаються з проблемами запам'ятовування та пригадування. Ба більше, вони частіше скаржаться на головний біль у порівнянні з людьми, які ніколи не хворіли на COVID-19.

Увага. Дослідники вивчали лише симптоми, які виникли принаймні через 3 місяці після того, як їм діагностували COVID-19.

Також у результатах дослідження вказують, що тяжкий перебіг хвороби значно підвищує ризик тривалих симптомів COVID-19: задишки, втоми та втрати пам'яті.

Щодо того, наскільки точним є дослідження та чи варто опиратись на виявленні факти, учені зазначили, що в Норвегії реєструють не всі симптоми, про які повідомляють під час візиту до лікаря загальної практики. А тому, у перспективі слід провести додаткові дослідження, аби достеменно зрозуміти взаємозв'язок постковідних станів.