Человечество сталкивается с последствиями все более активного вмешательства в природу, и это может привести к росту зоонозных эпидемий. Зоонозные вирусные патогены, переходящие от диких или домашних животных к человеку, становятся основной причиной многих эпидемий. Это происходит из-за охоты, разрушения и смены природной среды, а также интенсивное животноводство.

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Новое исследование вирусов

Специалисты по биотехнологической компании Ginkgo Bioworks отмечают, что хотя уже сейчас можно составить предварительные прогнозы по частоте и тяжести будущих эпидемий на основе имеющейся информации о распространении зоонозных болезней, данных для более точной характеристики этих тенденций недостаточно. В последнем исследовании они воспользовались большой эпидемиологической базой данных, чтобы лучше понять, как часто и с какой степенью серьезности вспыхивают определенные зоонозные болезни.

Исследование охватило базу данных с информацией об эпидемиях, о которых сообщала Всемирная организация здравоохранения с 1963 года. Особое внимание было уделено случаям, в которых более 50 человек умерли в результате эпидемий, а также важным событиям, включая пандемию гриппа 1918 и 1957 годов. В общей сложности в базе данных учли смерти 17 232 человек, из которых 15 771 были связаны с филовирусами, и большинство из них произошло в Африке.

Из-за деятельности людей распространяются опасные вирусы

Исследователи сосредоточились на пяти конкретных вирусных патогенах: двух филовирусах, таких как вирус Эбола и вирус Марбург, SARS-CoV-1, вирус Нипа и вирус Мачупо, вызывающий боливийскую геморрагическую лихорадку.

Результаты исследования показали, что с 1963 по 2019 год количество зарегистрированных эпидемий росло примерно на 4,98% в год. Ученые отмечают, что если такие темпы роста продолжатся, то к 2050 году ожидается, что исследуемые патогены повлекут в четыре раза больше побочных эффектов и в 12 раз больше смертей по сравнению с 2020 годом.

Интересно, что SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, не был включен в это исследование, поскольку не отвечал строгим критериям, установленным исследователями. Это означает, что реальные цифры, связанные с этим вирусом, могут оказаться даже больше.

Что делать

Ученые подчеркивают, что их оценка исторических данных демонстрирует, что недавние эпидемии, порожденные зоонозным распространением, не случайные отклонения, а следуют долгосрочные тенденции. В частности, эпидемии, исходящие из вторичных источников, стали более масштабными и частыми.

Один из авторов работы Бен Оппенгейм отмечает, что сейчас очень важно изменить эту негативную динамику и внести коррективы. Это можно сделать путем совместных усилий на глобальном уровне в предотвращении и борьбе с подобными эпидемиями. В качестве примера они приводят оперативное создание вакцин в период пандемии COVID-19, введение надзора в ключевых туристических центрах и местах скопления людей, массовое тестирование и изоляцию инфицированных.