Розмір мозку змінюється як у конкретної людини, доки він живе, і в людей загалом у ході еволюції. У дослідженні останніх десятиліть було виявлено, що мозок людини збільшився, що впливає на здоров'я.

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Нове дослідження розміру мозку

Фахівці з Каліфорнійського університету Дейвіса (США) провели аналіз результатів магнітно-резонансної томографії, яку пройшли 3226 осіб у період з 1930 по 1970 роки. На момент проходження МРТ учасникам відліку від 45 до 70 років.

Автори наукової публікації виявили, що модель складалася так, що чим молодшою була людина, тим яскравіше виражалося збільшення окремих структур головного мозку. Наприклад, внутрішньочерепний обʼєм стабільно збільшувався від десятиліття до десятиліття. Його середній показник серед тих, хто народився у 1930-ті роки, був 1234 кубічних сантиметри, а у тих, хто народився у 1970-х — 1321 кубічний сантиметр, що на 6,6% більше.

Ще значніше збільшувалася площа кори головного мозку. Серед учасників дослідження, що народилися в 1970, вона склала 2104 квадратних сантиметрів, тоді як у людей 1930 вона була на 15% меншою, 2056 квадратних сантиметрів. Аналогічні зміни зафіксували та щодо інших структур мозку: сірої речовини, білої речовини та гіпокампу – області, яка бере активну участь у процесах навчання та запам'ятовування.

Чому мозок збільшується

На думку авторів дослідження, збільшення мозку у розмірі може призвести до того, що у людини стане більше так званий мозковий резерв – кількість здорових ділянок мозку, які зможуть взяти на себе хоча б частину функцій областей, що постраждали. Як наслідок – у людей знизиться загальний ризик вікових деменцій

Більші структури мозку, подібні до тих, які вивчалися в нашому дослідженні, можуть відображати покращений розвиток і здоров'я мозку. Більша структура мозку є більшим мозковим резервом і може пом'якшувати наслідки вікових захворювань мозку, таких як хвороба Альцгеймера і пов'язані з нею деменції,

– зазначив один з авторів дослідження Метью Пасе.

Дослідники, обговорюючи можливі причини, які могли б призвести до збільшення мозку, зазначили, що справа не лише у генетичному факторі. Вчені вважають, що велику роль відіграють фактори соціального та культурного середовища, а також освіта.

Загалом і в цілому, за останні 20 тисяч років розмір головного мозку у людей значно скоротився. Кроманьйонець в середньому на 5 – 10% перевершував сучасну людину за розміром мозку, і антропологи поки не дійшли спільної думки про підстави цього феномену.

Одна з можливих причин – зміни в харчуванні. Люди 20 тисяч років тому споживали багато мʼяса. Після початку землеробства частка м'яса різко скоротилася, а неврожаї стабільно викликали голод. А він сповільнює ріст дітей, тож середній зріст мисливців палеоліту був такий, як у європейця землеробської епохи другої половини XX століття. Можливо, аналогічний вплив недостатнє харчування має і на мозок. Проте остаточне прояснення цього питання потребує додаткових досліджень.