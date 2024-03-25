Відкриття належить біоінженерам з Інституту біологічної інженерії Вісса при Гарвардському університеті та ученим з Гарвардської школи інженерних і прикладних наук Джона А. Полсона (SEAS).

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Чому це важливо

Тверда мозкова оболонка, яка покриває центральну нервову систему, відіграє важливу роль у захисті головного і спинного мозку. Витік спинномозкової рідини через пошкодження або хірургічні процедури може створити серйозні проблеми для пацієнтів, а новий біоматеріал під назвою "Dural Tough Adhesive" (DTA) – демонструє чудові характеристики порівняно з наявними герметиками.

Перспектива відкриття

Учені уже випробували на тваринних моделях in vivo і тканинах людського походження ex vivo. Дослідження показали, що DTA має високу міцність і стійкість до підвищеного внутрішньочерепного тиску.

Також DTA продемонстрував нижчу частоту витоків і кращу адгезію до твердої мозкової оболонки, ніж його попередники.

Учені переконані, що їх відкриття відкриває нові перспективи для нейрохірургії і пропонує ефективніші і безпечніші рішення для відновлення твердої мозкової оболонки.

Ці дані можуть сприяти розвитку біоматеріалів і застосуванню їх у різних галузях медицини, включно з регенеративною медициною.