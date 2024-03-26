Размер мозга меняется как у конкретного человека, пока он живет, и у людей в целом в ходе эволюции. В исследовании последних десятилетий было обнаружено, что мозг человека увеличился, что влияет на здоровье.

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Новое исследование размера мозга

Специалисты из Калифорнийского университета Дейвиса (США) провели анализ результатов магнитно-резонансной томографии, которую прошли 3226 человек в период с 1930 по 1970 годы. На момент прохождения МРТ участникам отсчета от 45 до 70 лет.

Авторы научной публикации обнаружили, что модель складывалась так, что чем моложе был человек, тем ярче выражалось увеличение отдельных структур головного мозга. Например, внутричерепной объем стабильно увеличивался от десятилетия к десятилетию. Его средний показатель среди тех, кто родился в 1930-е годы, был 1234 кубических сантиметра, а у тех, кто родился в 1970-х - 1321 кубический сантиметр, что на 6,6% больше.

Еще значительнее увеличивалась площадь коры головного мозга. Среди участников исследования, родившихся в 1970, она составила 2104 квадратных сантиметров, тогда как у людей 1930 она была на 15% меньше, 2056 квадратных сантиметров. Аналогичные изменения зафиксировали и в отношении других структур мозга: серого вещества, белого вещества и гиппокампа – области, которая активно участвует в процессах обучения и запоминания.

Почему мозг увеличивается

По мнению авторов исследования, увеличение мозга в размере может привести к тому, что у человека станет больше так называемый мозговой резерв – количество здоровых участков мозга, которые смогут взять на себя хотя бы часть функций областей, пострадавших. Как следствие – у людей снизится общий риск возрастных деменций

Более крупные структуры мозга, подобные тем, которые изучались в нашем исследовании, могут отражать улучшенное развитие и здоровье мозга. Большая структура мозга является большим мозговым резервом и может смягчать последствия возрастных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и связанные с ней деменции,

– отметил один из авторов исследования Мэтью Пасе.

Исследователи, обсуждая возможные причины, которые могли бы привести к увеличению мозга, отметили, что дело не только в генетическом факторе. Ученые считают, что большую роль играют факторы социальной и культурной среды, а также образование.

В общем и целом, за последние 20 тысяч лет размер головного мозга у людей значительно сократился. Кроманьонец в среднем на 5 – 10% превосходил современного человека по размеру мозга, и антропологи пока не пришли к общему мнению об основаниях этого феномена.

Одна из возможных причин – изменения в питании. Люди 20 тысяч лет назад потребляли много мяса. После начала земледелия доля мяса резко сократилась, а неурожаи стабильно вызывали голод. А он замедляет рост детей, поэтому средний рост охотников палеолита был такой, как у европейца земледельческой эпохи второй половины XX века. Возможно, аналогичное влияние недостаточное питание оказывает и на мозг. Однако окончательное прояснение этого вопроса требует дополнительных исследований.