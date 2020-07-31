Науковці дійшли до висновку, що чим товстіший політик, тим вищий рівень корупції в країні. Також вага посадовців впливає на вагу виборців.

Про це повідомляє Eurasianet з посиланням на роботу дослідника з Університету Монпельє у Франції Павла Блавацького.

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Як проходило дослідження

Блавацький проаналізував зображення державних службовців з пострадянських країн: спеціальний алгоритм визначив по фотографіях вагу чиновників з 15 держав, після чого він вивів для кожної країни середнє значення.

Ці показники Блавацький порівняв з п'ятьма встановленими показниками ймовірної корупції, такими як річний індекс Transparency International, і оцінками рівня корупції від Світового банку – так і виявилася кореляція.



Зайва вага у політиків пов'язана з корупцією / фото: Eurasianet

Товсті політики є частіше корупціонерами?

Так, в країнах з відносно низьким рівнем корупції – Естонії, Литві, Латвії, Грузії – політики виявилися більш підтягнутими, в той час як в більш корумпованих державах, куди входять Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан, Узбекистан, Росія й Україна, політики були огрядними.

Окремо автор дослідження виявив ще один зв'язок: чим худіші політики, тим товстіші виборці, і навпаки – чим товстіші політики, тим стрункіші виборці.

Блавацький зазначив, що вивчав фотографії чиновників, що служили ще у 2017 році, тому для деяких країн – включно з Україною та Вірменію – результати можуть бути неактуальними.