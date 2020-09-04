Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що масова вакцинація проти коронавірусу може розпочатися не раніше середини 2021 року.

Представниця ВООЗ Маргарет Гарріс заявила, що третя фаза випробування вакцини повинна зайняти більше часу, повідомляє The Guardian.

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Гарріс пояснила, що необхідно точно переконатися, наскільки вакцина захищає і наскільки вона безпечна.

Ми не очікуємо масової вакцинації до середини наступного року,

– сказала представниця ВООЗ.

Зазначимо, що напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що ефективна вакцина може з'явитися вже у березні. Але він підкреслив, що це лише у тому випадку, якщо всі ті вакцини, які наразі проходять клінічні випробування, будуть зареєстровані, а їхня безпечність та ефективність будуть доведені.

Мої оптимістичні прогнози для масового використання це буде десь початок березня 2021 року,

– заявив Ляшко.

До слова, найбільшого прогресу під час клінічних випробувань досягли шість вакцин:

вакцина Оксфордського університету і AstroZeneca;

три вакцини китайського виробництва;

вакцина компанії Moderna;

вакцина від німецьких виробників BioNTech, Fosun Pharma і Pfizer.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу