Вакцину від коронавірусу можуть екстрено схвалити вже взимку 2020 року. Але у США виявили несподівану проблему, через яку країна може не впоратися з величезною кількістю щеплень.

Річ у тім, що в США може не вистачити шприців. Американські компанії наразі виробляють близько 663 млн шприців на рік, а у адміністрації Трампа підрахували, що можуть знадобитися додаткові 850 мільйонів, пише The Guardian.

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Найбільша небезпека нестачі вакцини виникне не в першій хвилі будь-якої потенційної програми вакцинації, а в другій і третій хвилях у 2021 році. Тоді виробникам потрібно приблизно подвоїти потужності, щоб задовольнити попит лише в США.

Така проблема може бути актуальною для багатьох країн.

Ми говоримо урядам по всьому світу, що якщо ви плануєте провести програму імунізації від Covid-19, вам потрібно замовити їх зараз, а не чекати, поки буде готова вакцина,

— сказав Трой Кіркпатрік, представник виробника медичного обладнання у США.

BD — найбільший у світі виробник шприців, який виробляє більш ніж половина шприців, використовуваних в США. Компанія вже почала працювати над виробленням 470 мільйонів шприців.

Наш базовий рівень вже обчислюється кількома мільярдами, і навіть в такому масштабі ми не можемо, скажімо, зробити ще 100 мільйонів у цьому місяці. Ось чому ми дуже активно роз'яснюємо уряду, що потрібно розміщувати замовлення прямо зараз,

— сказав Кіркпатрік.

Дослідники Центру американського прогресу виявили, що США буде потрібно 462 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 для досягнення колективного імунітету, а також шприци, необхідні для доставлення вакцини.

До слова, днями у США повідомили, що не розроблятимуть спільно з ВООЗ вакцину проти COVID-19, а працюватимуть над нею самостійно.