Вакцину от коронавируса могут экстренно одобрить уже зимой 2020 года. Но в США обнаружили неожиданную проблему, из-за которой страна может не справиться с огромным количеством прививок.

Дело в том, что в США может не хватить шприцев. Американские компании сейчас производят около 663 миллионов шприцев в год, а в администрации Трампа подсчитали, что могут потребоваться дополнительные 850 миллионов.

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Наибольшая опасность нехватки вакцины возникнет не в первой волне какой-либо потенциальной программы вакцинации, а во второй и третьей волнах в 2021 году. Тогда производителям нужно примерно удвоить мощности, чтобы удовлетворить спрос только в США.

Такая проблема может быть актуальной для многих стран.

Мы говорим правительствам по всему миру, что если вы планируете провести программу иммунизации от COVID-19, вам нужно заказать их сейчас, а не ждать, пока будет готова вакцина,

– сказал Трой Киркпатрик, представитель производителя медицинского оборудования в США.

BD – крупнейший в мире производитель шприцев, который производит более половины шприцев, используемых в США. Компания уже начала работать над изготовлением 470 миллионов шприцев.

Наш базовый уровень уже исчисляется несколькими миллиардами, и даже в таком масштабе мы не можем, скажем, сделать еще 100 миллионов в этом месяце. Вот почему мы очень активно разъясняем правительству, что нужно размещать заказы прямо сейчас,

– сказал Киркпатрик.

Исследователи из Центра американского прогресса обнаружили, что США потребуется 462 миллиона доз вакцины против COVID-19 для достижения коллективного иммунитета, а также шприцы, необходимые для доставки вакцины.

К слову, на днях в США сообщили, что не будут разрабатывать совместно с ВОЗ вакцину против COVID-19, а будут работать над ней самостоятельно.