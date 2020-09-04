Всемирная организация здравоохранения заявила, что массовая вакцинация против коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

Представительница ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что третья фаза испытания вакцины должна занять больше времени, сообщает The Guardian.

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Харрис объяснила, что необходимо точно убедиться, насколько вакцина защищает и насколько она безопасна.

Мы не ожидаем массовой вакцинации к середине следующего года,

– сказала представительница ВОЗ.

Отметим, что накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эффективная вакцина может появиться уже в марте. Но он подчеркнул, что это только в том случае, если все те вакцины, которые сейчас проходят клинические испытания, будут зарегистрированы, а их безопасность и эффективность будут доказаны.

Мои оптимистичные прогнозы для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года,

– заявил Ляшко.

К слову, наибольшего прогресса в ходе клинических испытаний достигли шесть вакцин:

вакцина Оксфордского университета и AstroZeneca;

три вакцины китайского производства;

вакцина компании Moderna;

вакцина от немецких производителей BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.



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