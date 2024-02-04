Як впливає вагітність на жінку

Під час вагітності жіночий організм починає змінюватись. Багато змін помітні вже у перші тижні. Але крім зовнішніх змін, таких як набряклі груди, слабкість, збільшення або втрата ваги, відбуваються і менш помітні перебудови, наприклад, в імунній системі.

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Вважається, що завдяки активації імунної системи у перші місяці вагітності жінка менш сприйнятлива до різних збудників застудних захворювань. Однак шанси захворіти зберігаються, і підчепити звичайну застуду вагітна жінка, звісно, може.

Як застуда впливає на плід

Було проведено дослідження, у якому взяли участь понад 27 000 матерів, які під час вагітності застудилися. Результат показав, що застуда не вплинула на розвиток дитини. Насправді під час вагітності дитина захищена від багатьох хвороб завдяки імунітету матері, плаценті та своєму імунітету. Тому не варто панікувати через появу нежиті.

Однак будь-яке захворювання з високою температурою на ранніх етапах вагітності може призвести до вроджених дефектів, пов'язаних із формуванням внутрішніх органів та розвитком кінцівок.

Коли звернутись до лікаря

Якщо ви виявили будь-який із наступних симптомів, потрібно звернутися до лікаря:

Сіре або білувате виділення з піхви з неприємним рибним запахом. Печіння або свербіж при сечовипусканні. Темний колір сечі та блідий кал, особливо у поєднанні з жовтуватими білками очей або жовтизною шкіри. Висипання на тілі. Болючість та припухлість суглобів. Біль у горлі, кашель, нежить, підвищена температура. Будь-які болючі відчуття в тазі, паху, внизу живота або попереку.

Кожна вагітність унікальна та протікає по-різному, тому не варто панікувати та турбуватися через кожну зміну. Постарайтеся обговорити всі зміни в тілі зі своїм гінекологом, щоб знати, чого очікувати.