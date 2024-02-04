Как влияет беременность на женщину

Во время беременности женский организм начинает меняться. Многие изменения заметны уже в первые недели. Но кроме внешних изменений, таких как набухшая грудь, слабость, увеличение или потеря веса, происходят и менее заметные перестройки, например, в иммунной системе.

Также на тему Роды "на колесах": на Закарпатье женщина родила ребенка прямо на горной дороге

Считается, что благодаря активации иммунной системы в первые месяцы беременности женщина менее восприимчива к различным возбудителям простудных заболеваний. Однако шансы заболеть сохраняются, и подцепить обычную простуду беременная женщина, конечно, может.

Как простуда влияет на плод

Было проведено исследование, в котором приняли участие более 27 000 матерей, которые во время беременности простудились. Результат показал, что простуда не повлияла на развитие ребенка. На самом деле во время беременности ребенок защищен от многих болезней благодаря иммунитету матери, плаценте и своему иммунитету. Поэтому не стоит паниковать из-за появления насморка.

Однако любое заболевание с высокой температурой на ранних этапах беременности может привести к врожденным дефектам, связанных с формированием внутренних органов и развитием конечностей.

Когда обратиться к врачу

Если вы обнаружили любой из следующих симптомов, нужно обратиться к врачу:

Серое или беловатое выделение из влагалища с неприятным рыбным запахом. Жжение или зуд при мочеиспускании. Темный цвет мочи и бледный кал, особенно в сочетании с желтоватыми белками глаз или желтизной кожи. Высыпания на теле. Болезненность и припухлость суставов. Боль в горле, кашель, насморк, повышенная температура. Любые болезненные ощущения в тазу, паху, внизу живота или пояснице.

Каждая беременность уникальна и протекает по-разному, поэтому не стоит паниковать и беспокоиться из-за каждого изменения. Постарайтесь обсудить все изменения в теле со своим гинекологом, чтобы знать, чего ожидать.