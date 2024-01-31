Про випадок розповіли на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної меддопомоги.

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"Пологи на колесах": деталі ситуації

Медики зазначають, що пологи "на колесах" – це завжди випробування для медиків і завжди ризик для породіллі. Здебільшого бригади швидких намагаються чимшвидше доставити жінку до пологового будинку.

"Але інколи немовлята дуже поспішають народитися, і тоді доводиться зупиняти авто і проводити невідкладні заходи в автомобілі. Так сталося і цього понеділка", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що бригада №602 у складі фельдшера Юрія Данича і водія Дезидера Блонера виїхала на виклик у село Варі, що на Берегівщині. Народжувала 27-річна багатодітна мама, яка вже мала шестеро дітей.

Машина везла породіллю в пологовий дуже швидко, але, коли стало зрозуміло, що не встигають, авто зупинили під горою на в'їзді в Берегово.

"У жінки почалися стрімкі пологи. Породілля була дуже збуджена, ледь вдалося її заспокоїти", – розповів лікар Юрій Данич.



Породілля народила немовля по дорозі до пологового / Скриншот

Під горою народжуються богатирі

Зрештою. пологи минули добре – жінка народила здорового доношеного хлопчика.

"Перерізали пуповину, зробили все, що потрібно в таких випадках. Маму та дитя доставили до Берегівської лікарні ім. Бертолона Ліннера. Вони почуваються добре", – повідомляють медики.

Цікаво, що фельдшер Юрій Данич, який за 23 роки досвіду, прийняв щонайменше з два десятки пологів, пригадав аналогічний випадок, який відбувся 12 років тому.

За його словами, це він зрозумів уже згодом. Пологи відбулися в тому ж самому місці, за тих самих обставин, і з такою ж неслухняною породіллею з того самого села.

У лютому 2012-го стояли морози до 22 градусів морозу. А в УАЗику швидкої жінка народжувала свою 13-ту дитину. Народився справжній богатир – малюк вагою 5,5 кілограмів! Все, так само як і тепер, пройшло без ускладнень,

– згадує Юрій.

До слова, нещодавно ми розповідали про подібний випадок у Рівненській області: жінка народила 11-ту дитину в авто. Породілля теж не встигла дістатися медзакладу, а тому немовля з'явилось на світ просто в салоні авт