Про них розповіла гінеколог Тетяна Осауленко на платформі ресурсу доказової медицини Бережи себе.

Дивіться також Відсутність матки: що треба знати про патологію і як часто вона зустрічається

Секс під час вагітності не заборонений

Всупереч багатьом рекомендаціям, які ви можете почути від експертів в Інтернеті, секс під час нормальної вагітності не заборонений,

– зазначила Тетяна Осауленко.

За словами лікарки, є дослідження, які свідчать, що частота і тривалість статевих актів у вагітних не мають істотного впливу на будь-який акушерський або неонатальний результат, якщо порівнювати з майбутніми матерями, які не мали сексу в цей період.

Чи шкодить секс малюкові

Під час вагітності організм жінки фактично перебудовується. Це необхідність, яка забезпечує ріст і розвиток немовляти максимально комфортним і безпечним.

Гінекологиня зазначила, що в утробі матері дитина захищена амніотичною рідиною, що оточує її, і, власне, потужними м'язами матки.

Важливо! Статевий акт за нормального перебігу вагітності на дитину ніяк не впливає.

Чи потрібні презервативи

Гінекологічна спільнота вважає, що використовувати презервативи під час сексу обов'язково навіть у період вагітності. Пояснюють це тим, що бар'єрна контрацепція захищає не тільки від незапланованої вагітності, а й від інфекцій (ІПСШ), які передаються статевим шляхом.

Тетяна Осауленко визнає, що це питання зазвичай викликає жваву дискусію як серед жінок, так і чоловіків. Втім, наголошує: навіть якщо упродовж тривалого періоду ви впевнені, що ні у вас, ні у партнера не було інших статевих контактів, краще таки перестрахуватися і забезпечити повну безпеку для здоров'я немовляти.

Чи нормально хотіти і навпаки не хотіти сексу під час вагітності У деякі періоди вагітності сексуальний потяг може майже зникати, а в інші, навпаки, – посилюватись. Важливо розуміти і пам'ятати, що в обох випадках це нормально. І якщо партнери обоє відчувають сексуальний потяг, відмовлятись не потрібно. Якщо ж у жінки, наприклад, немає бажання вагінального сексу, варто обговорити це з партнером, адже ви можете розглянути інші способи кохатися, які будуть комфортні для вас обох.



Що треба знати про секс під час вагітності/ Інфографіка ресурсу "Бережи себе"

Коли слід уникати сексу

Водночас гінекологині пояснила, що все ж є ситуації, коли ваш лікар може рекомендувати таки утриматись від статевого акту під час вагітності. Серед причин можуть бути:

болі в нижній частині живота;

підтікання навколоплідних вод;

кров'янисті вагінальні виділення;

вкорочення шийки матки;

передлежання плаценти;

викидні та/або передчасні пологи в анамнезі.