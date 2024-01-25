Про них розповіла гінеколог Тетяна Осауленко на платформі ресурсу доказової медицини Бережи себе.
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Секс під час вагітності не заборонений
Всупереч багатьом рекомендаціям, які ви можете почути від експертів в Інтернеті, секс під час нормальної вагітності не заборонений,
– зазначила Тетяна Осауленко.
За словами лікарки, є дослідження, які свідчать, що частота і тривалість статевих актів у вагітних не мають істотного впливу на будь-який акушерський або неонатальний результат, якщо порівнювати з майбутніми матерями, які не мали сексу в цей період.
Чи шкодить секс малюкові
Під час вагітності організм жінки фактично перебудовується. Це необхідність, яка забезпечує ріст і розвиток немовляти максимально комфортним і безпечним.
Гінекологиня зазначила, що в утробі матері дитина захищена амніотичною рідиною, що оточує її, і, власне, потужними м'язами матки.
Чи потрібні презервативи
Гінекологічна спільнота вважає, що використовувати презервативи під час сексу обов'язково навіть у період вагітності. Пояснюють це тим, що бар'єрна контрацепція захищає не тільки від незапланованої вагітності, а й від інфекцій (ІПСШ), які передаються статевим шляхом.
Тетяна Осауленко визнає, що це питання зазвичай викликає жваву дискусію як серед жінок, так і чоловіків. Втім, наголошує: навіть якщо упродовж тривалого періоду ви впевнені, що ні у вас, ні у партнера не було інших статевих контактів, краще таки перестрахуватися і забезпечити повну безпеку для здоров'я немовляти.
Чи нормально хотіти і навпаки не хотіти сексу під час вагітностіУ деякі періоди вагітності сексуальний потяг може майже зникати, а в інші, навпаки, – посилюватись. Важливо розуміти і пам'ятати, що в обох випадках це нормально. І якщо партнери обоє відчувають сексуальний потяг, відмовлятись не потрібно. Якщо ж у жінки, наприклад, немає бажання вагінального сексу, варто обговорити це з партнером, адже ви можете розглянути інші способи кохатися, які будуть комфортні для вас обох.
Що треба знати про секс під час вагітності/ Інфографіка ресурсу "Бережи себе"
Коли слід уникати сексу
Водночас гінекологині пояснила, що все ж є ситуації, коли ваш лікар може рекомендувати таки утриматись від статевого акту під час вагітності. Серед причин можуть бути:
- болі в нижній частині живота;
- підтікання навколоплідних вод;
- кров'янисті вагінальні виділення;
- вкорочення шийки матки;
- передлежання плаценти;
- викидні та/або передчасні пологи в анамнезі.