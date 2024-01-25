О них рассказала гинеколог Татьяна Осауленко на платформе ресурса доказательной медицины Береги себя.

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Секс во время беременности не запрещен

Вопреки многим рекомендациям, которые вы можете услышать от экспертов в Интернете, секс во время нормальной беременности не запрещен,

– отметила Татьяна Осауленко.

По словам врача, есть исследования, которые свидетельствуют, что частота и продолжительность половых актов у беременных не имеют существенного влияния на любой акушерский или неонатальный результат, если сравнивать с будущими матерями, которые не имели секса в этот период.

Вредит ли секс малышу

Во время беременности организм женщины фактически перестраивается. Это необходимость, которая обеспечивает рост и развитие младенца максимально комфортным и безопасным.

Гинеколог отметила, что в утробе матери ребенок защищен амниотической жидкостью, окружающей его, и, собственно, мощными мышцами матки.

Важно! Половой акт при нормальном течении беременности на ребенка никак не влияет.

Нужны ли презервативы

Гинекологическое сообщество считает, что использовать презервативы во время секса обязательно даже в период беременности. Объясняют это тем, что барьерная контрацепция защищает не только от незапланированной беременности, но и от инфекций (ИППП), которые передаются половым путем.

Татьяна Осауленко признает, что этот вопрос обычно вызывает оживленную дискуссию как среди женщин, так и мужчин. Впрочем, отмечает: даже если на протяжении длительного периода вы уверены, что ни у вас, ни у партнера не было других половых контактов, лучше таки перестраховаться и обеспечить полную безопасность для здоровья младенца.

Нормально ли хотеть и наоборот не хотеть секса во время беременности В некоторые периоды беременности сексуальное влечение может почти исчезать, а в другие, наоборот, – усиливаться. Важно понимать и помнить, что в обоих случаях это нормально. И если партнеры оба испытывают сексуальное влечение, отказываться не нужно. Если же у женщины, например, нет желания вагинального секса, стоит обсудить это с партнером, ведь вы можете рассмотреть другие способы заниматься любовью, которые будут комфортны для вас обоих.

Что нужно знать о сексе во время беременности/ Инфографика ресурса "Береги себя"

Когда следует избегать секса

В то же время гинекологини объяснила, что все же есть ситуации, когда ваш врач может рекомендовать таки воздержаться от полового акта во время беременности. Среди причин могут быть:

боли в нижней части живота;

подтекание околоплодных вод;

кровянистые вагинальные выделения;

укорочение шейки матки;

предлежание плаценты;

выкидыши и/или преждевременные роды в анамнезе.