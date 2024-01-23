Анастасія Забела психологиня, авторка блогу "У Трусах" доступно і просто розповіла про складний діагноз.

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У жінок, які зіткнулися з діагнозом, відсутня менструація. Виносити вагітність самостійно жінка не може, але може стати генетичною матір'ю дитини, яку виносить сурогатна мати.

Чому виникає патологія

Це вроджена вада розвитку. В період внутрішньоутробного розвитку з якихось причин (ймовірно через певні генетичні мутації) мюллерові протоки не розвиваються і матка не формується. Іноді це може негативно впливати й на інші органи, наприклад нирки чи скелет.

У деяких людей з таким синдромом вкорочена вагіна (це зазвичай виправляють хірургічно, щоб забезпечити можливість займатися вагінальним сексом).

Подекуди точаться суперечки чи варто відносити людей з синдромом МРКГ до інтерсекс-персон.

Синдром зустрічається приблизно у 1 із 4500 жінок.