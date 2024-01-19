Теорія "бабусі"

У 1966 році британський біолог-еволюціоніст Вільям Гамільтон припустив, що довге пострепродуктивне життя жінок мало важливе значення в ході еволюції людини. Інші вчені підхопили цю ідею, і, зокрема, озвучили знамениту гіпотезу "бабусі".

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За цією теорією, в ході еволюції у людей мозок став більшим, ніж в інших мавп, і, оскільки в перші роки життя мозок розвивається повільно, дитина довго залежить від дорослих. Водночас з віком жінці народжувати та виховувати дітей стає все небезпечнішим, як для себе, так і для свого потомства.

Натомість вони можуть просто допомагати виховувати вже готових дітей – своїх онуків. Так бабусі допомагають носіям своїх генів виживати, і, як припускають вчені, це допомогло закріпитися жіночій генетичній схильності до довголіття.

Мавпи спростовують теорію "бабусі"

Але нещодавно опублікували нові дослідження приматів, і воно ставить під сумнів теорію, що менопауза є тільки у людей. Після десятиліть спостережень у тропічному лісі Уганди за популяцією шимпанзе Гонга, вчені виявили, що у самок теж буває менопауза. Дослідники виявили, що рівень гормонів змінювався протягом життя самок шимпанзе, так само як і у людей.

Але тут все не просто. У самок у кількох інших популяцій, за якими довго стежили вчені, не було ознак менопаузи. І тоді, або шимпанзе Гонга – неправильні, або інші популяції. Вчені припускають, що у Гонга дуже хороші умови життя: купа їжі, немає небезпечних хижаків. І, внаслідок цих привілеїв, вони мають час на спокійну старість і менопаузу.

Можливо, шимпанзе переживали менопаузу упродовж мільйонів років. Можливо, навіть що менопауза виникла у спільного предка шимпанзе та людини 7 мільйонів років тому. Тільки гіпотеза "бабусі" не пояснює, як у шимпанзе могла розвинутися менопауза. Адже у дитинчати шимпанзе відносно великі мізки. Отже, вони не так залежать від своїх батьків, як людські діти. Та й, до того ж вчені не бачили, щоб старі самки шимпанзе допомагали своїм онукам.

Вчені продовжують шукати відповіді

Тоді, щоб знайти інші еволюційне пояснення менопаузи у шимпанзе, дослідники звернулися до китів. У кількох видів китів, зокрема у косаток, самки перестають вагітніти в якийсь момент життя. Дослідження показали, що у нащадків літніх самок менше шансів вижити, ніж у нащадків молодих. Схоже, що матері конфліктують через їжу і літні програють. Тож простіше дбати про наявних дітей і далі, а не народжувати нових у старості та ризикувати.

Загалом, є підозра, що також спрацювало і з мавпами з маленьким мозком. Але причин менопаузи насправді може бути дуже багато. Як ви, напевно, помітили під час цієї розповіді, і вчені продовжують вивчати це таємниче явище.