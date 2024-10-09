Відчуття поколювання, дискомфорту, поява кашлю та болю в горлі після вечері з рибою – не рідкісна проблема. У Інтернеті можна знайти багато порад щодо дій в разі, якщо в горлі застрягла рибна кістка, однак найважливіша з них – не панікувати, пише Cleveland Clinic.
Також на тему Чому виникає алергія та чи може вона з'явитись раптово
Що не можна робити, коли в горлі застрягла кістка
Деякі рекомендації можуть бути сумнівними, тому важливо розібратися, що дійсно безпечно, а що ні. Спочатку розглянемо, що робити не можна:
- Споживання хліба або бананів не допоможе і може навіть ускладнити ситуацію, якщо частина кістки відламається та застрягне ще сильніше.
- Спроби витягнути кістку самостійно пальцями або пінцетом, особливо без попереднього досвіду, можуть призвести до того, що кістка заглибиться або зламається.
- Надмірне споживання води, рослинної олії або оцту марне і може навіть зашкодити слизовій оболонці стравоходу.
Що робити коли кістка застрягла в горлі
Найкращий варіант – звернутися до отоларинголога, який зможе швидко та ефективно розв'язати проблему. Спочатку лікар проведе огляд горла, іноді потрібна ларингоскопія або рентген.
Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.
Якщо кістку видно, використовуються спеціальні інструменти для її видалення. Якщо вона досягла гортанної частини, можливе використання гортанних дзеркал та спеціальних щипців з місцевою анестезією.
Після процедури дискомфорт та подразнення можуть зберігатися кілька днів тому рекомендується м'яка дієта, полоскання антисептиками та приймання антибактеріальних засобів.
В деяких випадках кістка може самостійно просунутися по травному тракту без подальших ускладнень, залишивши лише невелику подряпину, яка з часом перестане боліти.