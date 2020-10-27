Це з'ясували канадські вчені після ряду досліджень, які встановили взаємозв'язок між поганою гігієною порожнини рота і рядом інших захворювань.

Роботу опублікували в The Journal of Dental Research. Вони припускають, що проблема полягає в надмірної реакції імунної системи.

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Запалення ясен та інші хвороби

Раніше в різних дослідженнях вчені пов'язували запальні хвороби ясен (пародонтит, гінгівіт) з ризиком розвитку цукрового діабету, серцево-судинних хвороб, ревматоїдного артриту і деяких інших. Про причини й механізми зв'язку з цим можна було тільки здогадуватися.

Спочатку вчені провели експерименти на мишах, у яких були запалені ясна. Вони встановили, що це запалення викликає збільшення кількості нейтрофілів (нейтрофільних лейкоцитів, які з'являються при запаленні) не тільки в яснах. Ці імунні клітини були виявлені у великій кількості в крові та кістковому мозку.

Лейкоцити, які вчені виявили поза яснами, були в активованому стані – вони були готові швидко реагувати на різні подразники. Такі нейтрофіли набагато частіше виробляють цитокіни (медіатори запалення), що може призводити до різних негативних наслідків.

Автори дослідження припускають, що описаний механізм – ланка між запаленням ясен і багатьма іншими хворобами. Нейтрофіли можуть провокувати в організмі захворювання, які, на перший погляд, ніяк не пов'язані з зубами і яснами.

COVID-19 і ясна

Вчені припускають, що це відкриття може пояснити результати недавнього дослідження, в якому погану гігієну порожнини рота зв'язали з тяжким перебігом COVID-19. Відомо, що в особливо складних випадках розвивається цитокіновий шторм – надмірна реакція імунної системи на вірус. Можливо, ненормальна активність нейтрофілів при запаленні ясен збільшує ризик цього ускладнення.