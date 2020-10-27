Это выяснили канадские ученые после ряда исследований, которые установили взаимосвязь между плохой гигиеной полости рта и рядом других заболеваний.

Работу опубликовали в The Journal of Dental Research. Они предполагают, что проблема заключается в чрезмерной реакции иммунной системы.

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Воспаление десен и другие болезни

Ранее в различных исследованиях ученые связывали воспалительные болезни десен (пародонтит, гингивит) с риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней, ревматоидного артрита и некоторых других. О причинах и механизмах связи с этим можно было только догадываться.

Сначала ученые провели эксперименты на мышах, у которых были воспалены десны. Они установили, что это воспаление вызывает увеличение количества нейтрофилов (нейтрофильных лейкоцитов, которые появляются при воспалении) не только в деснах. Эти иммунные клетки были обнаружены в большом количестве в крови и костном мозге.

Лейкоциты, которые ученые обнаружили вне десен, были в активированном состоянии – они были готовы быстро реагировать на различные раздражители. Такие нейтрофилы гораздо чаще производят цитокины (медиаторы воспаления), что может приводить к различным негативным последствиям.

Авторы исследования предполагают, что описанный механизм – звено между воспалением десен и многими другими болезнями. Нейтрофилы могут провоцировать в организме заболевания, которые, на первый взгляд, никак не связаны с зубами и деснами.

COVID-19 и десна

Ученые предполагают, что это открытие может объяснить результаты недавнего исследования, в котором плохую гигиену полости рта связали с тяжелым течением COVID-19. Известно, что в особо сложных случаях развивается цитокиновый шторм – чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. Возможно, ненормальная активность нейтрофилов при воспалении десен увеличивает риск этого осложнения.