Дієта з високим вмістом хлориду натрію, також відомого як кухонна сіль, може призвести до підвищення артеріального тиску. Це, своєю чергою, викликає проблеми з серцем та судинами, такі як інфаркт та інсульт, та підвищує ризик ранньої смерті.

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Користь замінників солі ​

Сіль у раціоні рекомендується скорочувати. Але це не так просто зробити: вона посилює смак продуктів, і без неї їжа здається менш смачною. Замінники солі обіцяють додати смак за меншої кількості натрію, що допоможе знизити кров'яний тиск та ризик виникнення проблем із серцем.

Дослідження показують, що серед людей, які використовують замінники солі при приготуванні їжі, частота інсультів, серйозних серцево-судинних захворювань та смерті від будь-якої причини нижча, ніж у тих, хто використовує звичайну сіль.

Одне дослідження, в якому 32 000 осіб взяли участь у 21 клінічному випробуванні, показало, що замінники солі знижують артеріальний тиск незалежно від таких факторів, як вік, стать та вага. У цьому ж дослідженні вчені спостерігали за 24 000 осіб та виявили, що замінники солі також знижують ризик інфаркту, інсульту та ранньої смерті від будь-якої причини на 11%, а ризик серцево-судинних захворювань – на 13%.

Чи можуть замінники солі бути шкідливими

Використання замінників солі з калієм замість звичайної солі збільшує рівень калію у крові. Це може бути небезпечним для людей із захворюваннями нирок або під час прийому ліків для зниження кров'яного тиску. В цьому випадку тиск може знижуватися занадто сильно.

Людям з нирковою та серцевою недостатністю, а також із цукровим діабетом перед використанням замінників солі краще проконсультуватися з лікарем.

Якими бувають замінники солі

Сіль з низьким вмістом натрію

У таких продуктах звичайну сіль (хлорид натрію) змішують з іншим мінералом, найчастіше з хлоридом калію. Пропорції можуть бути різними – 30, 50, 70%.

Глутамат натрію

Глутамат – це амінокислота, яка міститься в багатьох харчах, особливо багато його в грибах та помідорах. Глутамат і глутамат натрію додають у їжу п'ятий пряний смак (крім кислого, гіркого, солодкого та солоного), який називають умами.

Глутамат натрію містить на дві третини менше натрію, ніж звичайна сіль. При додаванні у невеликій кількості підсилює смак продуктів. Деякі люди відзначають, що така добавка надає їжі більше пряного смаку, ніж солоного.

Хлорид калію

Замінники солі можуть бути виготовлені тільки з хлориду калію. Вони виглядають як звичайна сіль та мають солоний смак, але не містять натрію.