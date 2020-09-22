Учені з Австралії стурбовані промисловим виловом рідкісних морських істот, і запропонували замінити смажену рибу в фастфуді медузами, яким не загрожує зникнення.

Як з'ясували співробітники Університету Квінсленду, сьогодні жертвами промислового рибальства є щонайменше 92 зникаючих і 11 критично зникаючих видів морських істот. Пише Daily Mail.

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Промисел загрожує існуванню більш ніж сотні видів, в більшості країн світу він є цілком легальним, і з цим треба щось робити,

– йдеться у зверненні вчених.

Для того, щоб захистити рідкісних морських істот від знищення, необхідно, як упевнені дослідники, розробити більш суворі стандарти для маркування морепродуктів.

Також, харчова промисловість може перейти на альтернативні морепродукти — наприклад, рибу в стравах фастфуду можна замінити медузами.

Дослідники пропонують використовувати їх у стравах на винос на кшталт fish and chips.



М'ясо медузи можна готувати / Фото Daily Mail

Будьте свідомі

Вчені закликали вивчати інформацію перед покупкою про те, де рибу і морепродукти виловили і як її було вирощено. Якщо їх привезли з регіону, де вони під загрозою, краще відмовитися від такої покупки й вибрати щось інше або те ж, але привезене з країни, де вид у безпеці.