Ученые из Австралии обеспокоены промышленным выловом редких морских существ, и предложили заменить жареную рыбу в фастфуде медузами, которым не грозит исчезновение.

Как выяснили сотрудники Университета Квинсленда, сегодня жертвами промышленного рыболовства являются по меньшей мере 92 исчезающих и 11 критически исчезающих видов морских существ, пишет Daily Mail.

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Промысел угрожает существованию более чем сотни видов, в большинстве стран мира он является вполне легальным, и с этим надо что-то делать,

– говорится в обращении ученых.

Для того, чтобы защитить редких морских существ от уничтожения, необходимо, как уверены исследователи, разработать более строгие стандарты для маркировки морепродуктов.

Также, пищевая промышленность может перейти на альтернативные морепродукты – например, рыбу в блюдах фастфуда можно заменить медузами.

Исследователи предлагают использовать их в блюдах на вынос вроде fish and chips.



Мясо медузы можно готовить / Фото Daily Mail

Будьте сознательны

Ученые призвали изучать информацию перед покупкой о том, где рыбу и морепродукты выловили и как они были выращены. Если их привезли из региона, где они под угрозой, лучше отказаться от такой покупки и выбрать что-то другое или то же, но привезенное из страны, где вид в безопасности.