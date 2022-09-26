Шнобелівська премія в кардіології
Група вчених з'ясувала, що "іскра", яка виникає між двома людьми при першій зустрічі, це не що інше, як синхронізація серцевих ритмів. За своє відкриття дослідники здобули Шнобелівську премію у категорії "Прикладна кардіологія".
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Лауреати Шнобелівської премії виграли паперові циліндри – "контейнер, щоб зберігати всі свої знання". Також вченим вручили 10 трильйонів зімбабвійських доларів, щоправда, купюри вийшли з обігу і переможці отримали їхні копії.
Шнобелівську премію було створено 1991 року за "досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім задуматися".
Інші лауреати 2022 року
- вчені, які з'ясували, що морозиво зменшує біль під час хімієтерапії;
- дослідники, які знайшли на глиняних судинах індіанців майя докази, що вони користувалися клізмами з галюциногенними речовинами у ритуальних обрядах;
- експерти, які зрозуміли, чому успіху досягають не талановиті, а щасливі люди.