Шнобелівська премія в кардіології

Група вчених з'ясувала, що "іскра", яка виникає між двома людьми при першій зустрічі, це не що інше, як синхронізація серцевих ритмів. За своє відкриття дослідники здобули Шнобелівську премію у категорії "Прикладна кардіологія".

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Лауреати Шнобелівської премії виграли паперові циліндри – "контейнер, щоб зберігати всі свої знання". Також вченим вручили 10 трильйонів зімбабвійських доларів, щоправда, купюри вийшли з обігу і переможці отримали їхні копії.

Шнобелівську премію було створено 1991 року за "досягнення, які спочатку змушують сміятися, а потім задуматися".

Інші лауреати 2022 року