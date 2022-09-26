Шнобелевская премия по кардиологии

Группа ученых выяснила, что "искра", возникающая между двумя людьми при первой встрече, это не что иное, как синхронизация сердечных ритмов. За свое открытие исследователи получили Шнобелевскую премию в категории "Прикладная кардиология".

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Лауреаты Шнобелевской премии выиграли бумажные цилиндры – "контейнер, чтобы хранить все свои знания". Также ученым вручили 10 триллионов зимбабвийских долларов, правда, купюры вышли из обращения и победители получили их копии.

Шнобелевская премия была создана в 1991 году за "достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем задуматься".

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