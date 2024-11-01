Про це пише Здоров'я 24 з посиланням на дослідження команди вчених з Університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

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Раннє дитинство – перші 1 000 днів життя

Вирішальне значення для формування здорових харчових звичок мають перші 1 000 днів життя дитини. Цей період охоплює час, коли немовлята спочатку отримують основні поживні речовини від своїх матерів, а потім переходять на суміші та тверду їжу.

Обмеження споживання цукру у ранньому віці, було пов'язане на 35% зі зниженням захворюваності на діабет 2 типу в середньому віці та на 20% зі зниженням підвищеного кров'яного тиску.

Деталі дослідження

У значному дослідженні вчені використали кінець десятирічного нормування цукру та солодощів у Великобританії, яке завершилося в 1953 році, як природний експеримент для вивчення впливу дієти на здоров'я. На той час споживання цукру відповідало сучасним дієтичним рекомендаціям. Однак після зняття обмежень щоденне споживання цукру зросло майже вдвічі - з 40 грамів до 80 грамів.

Дослідники проаналізували дані Британського біобанку, порівнюючи результати здоров'я приблизно 38 000 осіб, зачатих і народжених у період нормування, з результатами 22 000 осіб, зачатих невдовзі після цього. Це дослідження має на меті пролити світло на довгострокові наслідки змін у раціоні харчування, спричинених політичними змінами.

Результати! Показники діабету і високого кров'яного тиску були істотно нижчими у тих, хто був зачатий і досяг дворічного віку під час обмеження споживання цукру. Час, проведений в утробі матері, склав близько третини зниження ризику.

Які ж рекомендації щодо споживання цукру

Національна служба Великої Британії рекомендує, щоб вільний цукор, тобто той, що додають до їжі та напоїв, і який природно міститься в меді, сиропах і несолодких фруктових та овочевих напоях, становив не більше 5% від добової калорійності, це 30 грамів або 7 кубиків цукру.

Для дітей до 4 років рекомендацій немає, але медики радять уникати підсолоджених цукром напоїв і продуктів із доданим цукром.