Об этом пишет Здоровье 24 со ссылкой на исследование команды ученых из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе.

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Раннее детство – первые 1 000 дней жизни

Решающее значение для формирования здоровых пищевых привычек имеют первые 1 000 дней жизни ребенка. Этот период охватывает время, когда младенцы сначала получают основные питательные вещества от своих матерей, а затем переходят на смеси и твердую пищу.

Ограничение потребления сахара в раннем возрасте, было связано на 35% со снижением заболеваемости диабетом 2 типа в среднем возрасте и на 20% со снижением повышенного кровяного давления.

Детали исследования

В значительном исследовании ученые использовали конец десятилетнего нормирования сахара и сладостей в Великобритании, которое завершилось в 1953 году, как естественный эксперимент для изучения влияния диеты на здоровье. В то время потребление сахара соответствовало современным диетическим рекомендациям. Однако после снятия ограничений ежедневное потребление сахара выросло почти вдвое - с 40 граммов до 80 граммов.

Исследователи проанализировали данные Британского биобанка, сравнивая результаты здоровья примерно 38 000 человек, зачатых и рожденных в период нормирования, с результатами 22 000 человек, зачатых вскоре после этого. Это исследование имеет целью пролить свет на долгосрочные последствия изменений в рационе питания, вызванных политическими изменениями.

Результаты! Показатели диабета и высокого кровяного давления были существенно ниже у тех, кто был зачат и достиг двухлетнего возраста во время ограничения потребления сахара. Время, проведенное в утробе матери, составило около трети снижения риска.

Какие же рекомендации по потреблению сахара

Национальная служба Великобритании рекомендует, чтобы свободный сахар, то есть тот, что добавляют к пище и напиткам, и который естественно содержится в меде, сиропах и несладких фруктовых и овощных напитках, составлял не более 5% от суточной калорийности, это 30 граммов или 7 кубиков сахара.

Для детей до 4 лет рекомендаций нет, но медики советуют избегать подслащенных сахаром напитков и продуктов с добавленным сахаром.