Зокрема, про ситуацію із захворюваністю розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій, інформує 24 Канал.

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Загальнонаціонального карантину або обмежувальних заходів не передбачається, бо ми бачимо, що протікання цього епідсезону є відносно спокійним. Але локальні заходи все ж таки ухвалюватимуть залежно від регіону і того, як розвиватиметься ситуація,

– сказав Ігор Кузін.

За словами санлікаря, щоб розірвати ланцюжок передачі захворювання, в країні можуть продовжити зимові канікули школярам або запровадити обов'язкове використання масок у транспорті.

Рішення про введення локальних протиепідемічних обмежень ухвалюватимуть лише якщо епідеміологічний рівень в області буде значно перевищений.

Зауважте. Імовірність впровадження загальнонаціонального карантину розглядають, лише за умови перевищення епідемічних показників захворюваності на грип та ГРВІ в більшості областей.

Якою є захворюваність наразі

За даними МОЗ, перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ зафіксоване тільки у Чернівецькій області.

У Рівненській області наразі превентивно ввели профілактичні заходи, щоб не допустити перевищення епідемічного порогу, а саме – продовжили зимові канікули у школах регіону.