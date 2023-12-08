В частности, о ситуации с заболеваемостью рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, информирует 24 Канал.

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Общенационального карантина или ограничительных мер не предусматривается, потому что мы видим, что протекание этого эпидсезона относительно спокойно. Но локальные меры все же будут приниматься в зависимости от региона и того, как будет развиваться ситуация,

– сказал Игорь Кузин.

По словам санврача, чтобы разорвать цепочку передачи заболевания, в стране могут продлить зимние каникулы школьникам или ввести обязательное использование масок в транспорте.

Решения о введении локальных противоэпидемических ограничений будут приниматься только если эпидемиологический уровень в области будет значительно превышен.

Заметьте. Вероятность внедрения общенационального карантина рассматривают только при условии превышения эпидемических показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве областей.

Какова заболеваемость сейчас

По данным Минздрава, превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано только в Черновицкой области.

В Ровенской области превентивно ввели профилактические меры, чтобы не допустить превышения эпидемического порога, а именно – продлили зимние каникулы в школах региона.