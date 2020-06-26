Коронавірусна пандемія вплинула на значне збільшення числа чоловіків, які страждають від еректильної дисфункції. Це пов'язано не з коронавірусів, а з самоізоляцією.

Сплеск імпотенції експерти пов'язують зі стресом і зловживання алкоголем, які спостерігаються при жорсткій самоізоляції, пише Daily Mail.

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Імпотенція – причини виникнення Еректильна дисфункція може виникати через втому, стрес, тривожний розлад і вживання спиртних напоїв. Імпотенція іноді буває ознакою якихось інших ще не діагностованих розладів, включаючи атеросклероз і гіпертонію, а також гормональних порушень.

Цифровий сервіс надання медичних послуг Superdrug Online Doctor в Великобританії повідомив про збільшення попиту на засоби від імпотенції на 13% з травня цього року. За інформацією Google Trends, рівень онлайн-запитів про імпотенцію і засоби її лікування найвищий за останній рік.

Лікарі підкреслюють, що випадкові епізоди еректильної дисфункції не мають приводу для серйозних хвилювань.

Але якщо імпотенція зберігається, вона може бути наслідком фізичних або психологічних проблем, про які варто поговорити з лікарем.