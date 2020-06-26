Коронавирусная пандемия повлияла на значительное увеличение числа мужчин, страдающих от эректильной дисфункции. Это связано не с коронавирусом, а с самоизоляцией.

Всплеск импотенции эксперты связывают со стрессом и злоупотребление алкоголем, которые наблюдаются при жесткой самоизоляции, пишет Daily Mail.

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Импотенция – причины возникновения Эректильная дисфункция может возникать из-за усталости, стресса, тревожного расстройства и употребления спиртных напитков. Импотенция иногда бывает признаком каких-то других еще не диагностируемых расстройств, включая атеросклероз и гипертонию, а также гормональных нарушений.

Цифровой сервис предоставления медицинских услуг Superdrug Online Doctor в Великобритании сообщил об увеличении спроса на средства от импотенции на 13% с мая этого года. По информации Google Trends, уровень онлайн-запросов об импотенции и средствах ее лечения самый высокий за последний год.

Врачи подчеркивают, что случайные эпизоды эректильной дисфункции не являются поводом для серьезных волнений.

Но если импотенция сохраняется, она может быть следствием физических или психологических проблем, о которых стоит поговорить с врачом.