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Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
сегодня , 16:02 Сезон клещей: что такое болезнь Лайма, как защититься и действовать в экстренных случаях
Юліана Вінтюк
Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
25 июня , 16:24 Витилиго: что это, почему возникает, симптомы и лечение
Олександр Бевза
Новый антирекорд: в Украине более тысячи больных за сутки, в общем 41 117 случаев COVID-19
08:52, сегодня Новый антирекорд: в Украине более тысячи больных за сутки, в общем 41 117 случаев COVID-19
Новости о коронавирусе 25 июня: отмена обсервации, большинство украинцев не хотят прививки
06:05, сегодня Новости о коронавирусе 25 июня: отмена обсервации, большинство украинцев не хотят прививки
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Все больше "тяжелых" пациентов: что происходит в "коронагоспиталях" Львова
20:55, 25 июня Все больше "тяжелых" пациентов: что происходит в "коронагоспиталях" Львова
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