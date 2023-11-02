Хвороба Паркінсона – це нейрологічний розлад, який серйозно впливає на здатність людини виконувати повсякденні завдання. Найчастіше її симптоми включають тремор, м'язову слабкість і сповільнення рухів. Це прогресуюче захворювання, що означає, що з часом симптоми посилюються.

Також на тему Назвали несподівану групу продуктів, які здатні знизити ризики деменції

Причини розвитку хвороби Паркінсона досі незрозумілі. Дослідження показують, що менш як 10% випадків пов'язані з генетичними факторами. Найпоширенішою генетичною мутацією, пов'язаною з Паркінсоном, вважається LRRK2. Однак багато випадків захворювання пов'язують з навколишнім середовищем, такими як вплив пестицидів, важких металів або повторні черепно-мозкові травми.

Нове дослідження хвороби Паркінсона

Нещодавні дослідження, проведені фахівцями з Неврологічного інституту Барроу на чолі з Бріттані Кжижановскі, також наголосили на зв'язку між рівнем забруднення повітря та ризиком розвитку хвороби Паркінсона. Ці нові знахідки застерігають про необхідність ретельнішого аналізу впливу навколишнього середовища на наше здоров'я та наголошують на важливості турботи про чистоту повітря у боротьбі проти цього серйозного захворювання.

Дослідники провели аналіз даних, що стосуються майже 90 000 пацієнтів, у яких було діагностовано хворобу Паркінсона, у базі даних Medicare, що охоплює приблизно 22 мільйони людей. Шляхом зіставлення розташування з даними про рівень забруднення повітря та враховуючи різні фактори (включаючи вік, стать, расу, історію куріння та відвідування лікарів), дослідники виявили тісний зв'язок між концентрацією мікрочастинок у повітрі та ризиком розвитку хвороби.

Екологія впливає на ризик хвороби Паркінсона

Результати дослідження показали, що у людей, які проживають у районах із помірним рівнем забруднення повітря, ризик розвитку хвороби Паркінсона збільшується на 56% порівняно з мешканцями екологічно чистих територій.

Найбільш несприятлива ситуація, згідно з вченими, складається в таких регіонах, як долина річки Огайо, центральна частина Північної Дакоти, ділянки Техасу, Канзасу, Східного Мічигану та краю Флориди. У західних районах США, навпаки, ризик розвитку цього захворювання виявляється нижчим, ніж в інших частинах країни.

За словами вчених, результат їхньої роботи наголошує на важливості вивчення забруднення повітря як потенційного екологічного фактора ризику розвитку хвороби Паркінсона. Нові висновки можуть вплинути на посилення норм якості повітря та глибше вивчення екологічних факторів, що сприяють розвитку різних неврологічних захворювань.