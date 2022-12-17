Згідно із законом, тютюнові вироби не можна продавати особам, які народилися після 1 січня 2009 року. Це означає, що мінімальний вік для купівлі сигарет зростатиме й зростатиме. Теоретично, хтось, хто намагатиметься купити пачку сигарет через 50 років, потребуватиме посвідчення особи, щоб підтвердити, що йому принаймні 63 роки.

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Заборона на сигарети в Новій Зеландії

Але органи охорони здоров'я сподіваються, що куріння зникне задовго до цього. Вони поставили собі за мету зробити Нову Зеландію вільною від куріння до 2025 року.

Новий закон також скорочує кількість роздрібних точок, яким дозволено продавати тютюн з приблизно 6000 до 600, і зменшує кількість нікотину, дозволеного в тютюні, який курять.

Немає вагомих причин дозволяти продавати продукт, який вбиває половину людей, які ним користуються. І я можу вам сказати, що ми покінчимо з цим у майбутньому, ухвалюючи цей закон,

– заявила заступниця міністра охорони здоров’я Нової Зеландії Айша Веррал.

Вона сказала, що система охорони здоров’я заощадить мільярди доларів від необхідності лікувати хвороби, спричинені курінням, такі як рак, інфаркти, інсульти та ампутації. Та додала, що законопроєкт призведе до зміни поколінь і залишить у спадок краще здоров’я молоді.

Законодавці проголосували за партійною лінією, ухваливши закон 76 проти 43. Закон не стосується вейпінгу, який у Новій Зеландії вже став популярнішим за куріння. Так влада намагається зробити країну "вільною від тютюнового диму" до 2025 року.

Ситуація з курінням в Новій Зеландії

Минулого місяця статистика Нової Зеландії повідомила, що нині 8% дорослих Нової Зеландії курять щодня, порівняно з 16% десять років тому. Рівень куріння залишається вищим серед корінного населення маорі, приблизно 20% повідомили, що курять.

Натомість зростання кількості "вейперів" було більшим, ніж зниження кількості курців: 8,3% дорослих курять вейп щодня, порівняно з 6,2% у 2021 році.