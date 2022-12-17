По закону табачные изделия нельзя продавать лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Это означает, что минимальный возраст при покупке сигарет будет расти и расти. Теоретически, кто-то, кто будет пытаться купить пачку сигарет через 50 лет, потребует удостоверения личности, чтобы подтвердить, что ему по крайней мере 63 года.

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Запрет на сигареты в Новой Зеландии

Но органы здравоохранения надеются, что курение исчезнет задолго до этого. Они поставили своей целью сделать Новую Зеландию свободной от курения до 2025 года.

Новый закон также сокращает количество розничных точек, которым разрешено продавать табак с примерно 6000 до 600, и уменьшает количество никотина, разрешенного в курящем табаке.

Нет веских причин позволять продавать продукт, убивающий половину людей, которые им пользуются. И я могу вам сказать, что мы покончим с этим в будущем, принимая этот закон,

– заявила заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Веррал.

Она сказала, что система здравоохранения сэкономит миллиарды долларов от необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как рак, инфаркты, инсульты и ампутации. Но добавила, что законопроект приведет к смене поколений и оставит в наследство лучшее здоровье молодежи.

Законодатели проголосовали за партийной линией, приняв закон 76 против 43. Закон не касается вейпинга, который в Новой Зеландии уже стал популярнее курения. Так власти пытаются сделать страну "свободной от табачного дыма" до 2025 года.

Ситуация с курением в Новой Зеландии

В прошлом месяце статистика Новой Зеландии сообщила, что в настоящее время 8% взрослых Новой Зеландии курят ежедневно по сравнению с 16% десять лет назад. Уровень курения остается выше среди коренного населения маори, примерно 20% сообщили, что курят.

В то же время рост количества "вейперов" был больше, чем снижение количества курильщиков: 8,3% взрослых курят вейп ежедневно по сравнению с 6,2% в 2021 году.