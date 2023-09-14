Брехня антивакцинатора

Український блогер Сергій Гула заявляє, що, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України, діти без щеплення не зможуть навчатися офлайн у школах.

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За словами Гули, нібито немає жодного закону, який би забороняв відвідувати школи нещепленим дітям. Накази Міністерства нібито є "незаконними" та порушують безумовні права на освіту. Крім того, Гула каже, що батьки не зобов’язані приносити до школи довідку №063/о, бо це є "розголошенням медичної таємниці".

Як насправді

По-перше, Сергій Гула поширює неправдиві твердження щодо відвідування шкіл без вакцинації. Згідно із законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", дітей приймають до навчальних та інших закладів за наявності довідки після медичного огляду, де записані усі щеплення дитини. У законі чітко зазначають, що дітям, які не отримали вакцинації за календарем щеплень, заборонено відвідувати дитячі заклади.

Відповідно до затвердженого календаря профілактичних щеплень, дітям потрібно зробити вакцинацію від 7 груп захворювань у перші 18 місяців життя та від 2 до 16 років. Водночас до профілактичних щеплень є певні протипоказання. Зокрема це алергічна реакція на попередню дозу вакцини, імунодефіцит або гострі захворювання із температурою вище 38°C. Також для вакцинації дітей є виключення: якщо профілактичні щеплення провели з порушенням строків через медичні протипоказання при нормальній епідеміологічній ситуації, за рішенням лікарів дитину можуть допустити до очного навчання.

По-друге, у законі України "Про освіту" йдеться, що особа має право здобувати освіту в різних формах – очній або дистанційній. Отже, батьки можуть обрати дистанційну форму навчання для дитини, яка не має всіх профілактичних щеплень.

Завідувачка відділу імунопрофілактики Полтавського центру контролю і профілактики хвороб Олена Асаул каже, що для безпечного навчання рекомендується, щоб охоплення щепленнями було близько 95%. Асаул зазначає, що здебільшого батьки відмовляються робити щеплення дітям через особисті міркування та релігійні переконання.

Центр громадського здоровʼя повідомляє, що рівень охоплення профілактичними щепленнями в Україні за 7 місяців 2023 року проти деяких захворювань не досягає необхідних 56%. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що для протидії спалахам кору рівень охоплення відповідними щепленнями має становити 95%.