Існує безліч міфів про вакцинацію. Більшість із них не отримала жодного наукового підтвердження, були спростована світовими спільнотами і залишилася на рівні домислів.

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Але чи існують стани, за яких вакцинація категорично протипоказана? І так і ні. Немає стану, у якому дитині назавжди було б протипоказано введення всіх вакцин. Обмеження зазвичай мають тимчасовий характер або стосуються тільки певних щеплень.

Коли вакцинація протипоказана

Імунодефіцитні стани – протипоказання для введення вакцин БЦЖ та ОПВ. Йдеться про вроджений первинний імунодефіцит і синдром набутого імунодефіциту. Другий варіант розвивається за відсутності лікування ВІЛ-інфекції або лікарського придушення імунної системи (хімієтерапія онкологічних захворювань). При цьому ВООЗ допускає застосування БЦЖ в дітей із ВІЛ, якщо користь у разі перевищує ризик.

Гостра алергічна реакція. Не рекомендується застосовувати вакцину, яка спровокувала анафілаксію (утруднення дихання, падіння артеріального тиску, сильний свербіж), або відомо, що дитина раніше мала реакцію на компоненти щеплення. Сильна алергія після вакцинації трапляється дуже рідко, за даними досліджень, лише 0,00003-0,0002% випадків.

Всі інші протипоказання мають тимчасовий характер. До них відносяться тяжкі гострі та хронічні захворювання на стадії загострення, температура тіла вище 37 °C. Вакцинацію у цьому разі рекомендують перенести, щоб реакція на щеплення не наклалася на симптоми основного захворювання. На вироблення імунної відповіді захворювання на момент постановки вакцини ніяк не впливає.

При прийомі антибіотиків, легких симптомів гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), таких як нежить, біль у горлі, слабкість, у період відновлення після хвороби відкладати вакцинацію не потрібно. Ці фактори не вплинуть на ефективність щеплення і не погіршать стан дитини.

Існують варіанти реакції на вакцину, які вважаються нормальними і не повинні впливати на рішення введення тієї ж вакцини в майбутньому:

Помірний головний біль.

Підвищення температури тіла 1 – 2 дні після щеплення.

Міалгія – біль та ломота в м'язах.

Почервоніння та невеликий свербіж у місці уколу.

Що робити якщо є постійні протипоказання до вакцинації

Утриматися від запровадження конкретної вакцини. У деяких ситуаціях є альтернативні варіанти. Наприклад, замість щеплення, на яке є алергія, можна вибрати інше – обговоріть цей варіант із педіатром чи інфекціоністом.

Жива вакцина від поліомієліту має альтернативу – інактивовану поліомієлітну вакцину. Вона дозволена дітям з імунодефіцитними станами і не завдасть жодної шкоди організму.