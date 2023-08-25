Вакцинація – найефективніший засіб захисту від грипу та його ускладнень. Але генетична структура вірусу грипу постійно змінюється, тому фармвиробникам доводиться постійно переглядати антигенний склад протигрипозних вакцин. Якщо зробити щеплення торішньою вакциною, вона просто може не спрацювати.

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Коли ви робите щеплення, ваша імунна система виробляє антитіла для захисту від вірусів, включених до вакцини. Але рівень антитіл згодом може знизитись – це ще одна причина робити щеплення від грипу щороку.

Кому щеплення проти грипу найбільше потрібне

Щорічну вакцинацію проти грипу рекомендовано всім групам громадян віком від 6 місяців і старше. Але особливо вона важлива для людей з високим ризиком ускладнень грипу, зокрема:

діти віком до 2 років;

дорослі віком від 50 років;

жителі будинків для літніх людей та інших установ тривалого догляду;

вагітні або ті, що планують вагітність під час сезону грипу;

люди з ослабленою імунною системою;

діти віком від 6 місяців до 18 років, які приймають аспірин або препарати, що містять саліцилат;

люди, які страждають на хронічні захворювання (астма, хвороби серця, захворювання нирок, печінки та діабет);

люди з індексом маси тіла (ІМТ) 40 та вище.

Дітям віком від 6 місяців до 8 років можуть знадобитися дві дози вакцини проти грипу з інтервалом не менше чотирьох тижнів за першої вакцинації від грипу. Після цього вони матимуть змогу отримувати разові щорічні дози вакцини проти грипу.

Ці хронічні захворювання можуть збільшити ризик ускладнень грипу:

астма;

рак або лікування раку;

хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ);

захворювання серця;

муковісцидоз;

діабет;

захворювання головного мозку чи нервової системи;

ВІЛ або стани, що лікуються шляхом зниження активності імунної системи;

захворювання нирок чи печінки;

ожиріння, включаючи людей з ІМТ 40 та вище.

Будь-яка людина з хронічним захворюванням має отримати вакцину проти грипу. Перш ніж робити щеплення проти грипу, проконсультуйтеся зі своїм лікарем, якщо у вас була важка реакція на попередню вакцину проти грипу. Але треба враховувати, деякі реакції можуть бути не пов'язані з вакциною.

Чи може вакцина викликати грип

Ні. Вакцина проти грипу не може заразити вас грипом. Вона також не підвищує ризик зараження COVID-19. Але у вас можуть розвинутись грипоподібні симптоми:

Реакція на вакцину У деяких людей після щеплення протягом дня або двох спостерігаються м'язові болі та жар. Це може бути побічним ефектом вироблення організмом захисних антитіл.

Двотижневе вікно. Щоб щеплення від грипу подіяло на повну силу, потрібно близько двох тижнів. Якщо ви зазнали впливу вірусу грипу незадовго до цього або протягом цього періоду часу, ви можете заразитися грипом.

Неспівпадаючі віруси грипу. У деякі роки віруси грипу, які використовуються для вакцини, не відповідають вірусам, що поширюються під час сезону грипу. Якщо це станеться, ваше щеплення від грипу буде менш ефективним. Але це все одно може забезпечити певний захист.

Інші хвороби. Багато інших захворювань, таких як застуда, також мають симптоми грипу. Таким чином, ви можете думати, що у вас є грип, хоча насправді це не так.

Наскільки ефективні вакцини проти грипу

Огляди минулих досліджень показали, що вакцина проти грипу ефективна приблизно на 50% для здорових дорослих віком від 18 до 64 років. Іноді вакцина може бути менш ефективною. Наприклад, стандартна вакцина проти грипу, як правило, більш ефективна серед людей молодших 65 років. У деяких людей похилого віку та людей з певними захворюваннями ефективність щеплення проти грипу може знизитися.

Навіть якщо вакцина не захищає повністю від грипу, вона може зменшити тяжкість вашого захворювання. Це може знизити ризик серйозних ускладнень, які потребують госпіталізації.