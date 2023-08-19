Точні причини розвитку деменції досі невідомі. За однією з гіпотез, ключову роль у цьому можуть відігравати інфекційні процеси: вірусні, бактеріальні та грибкові інфекції здатні посилювати нейрозапалення, викликаючи чи посилюючи нейродегенерацію.

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Що вже відомо про дію вакцин на ризик деменції

Вакцини знижують ризик розвитку інфекцій або тяжкість їхнього перебігу, а також впливають на вроджений імунітет. Наприклад, щеплення від грипу впливає на вироблення запальних молекул цитокінів – зазвичай вони накопичуються в головному мозку та інших органах людей похилого віку, викликаючи хронічне запалення. В результаті знижується рівень нейрозапальних захворювань та імунних механізмів, які сприяють розвитку хвороби.

Зв'язок між вакцинацією та ризиком розвитку найпоширенішою формою деменції виявили ще кілька років тому. Так, влітку минулого року американські вчені з'ясували, що у людей похилого віку, вакцинованих від грипу, ризик розвитку хвороби Альцгеймера знижений на 40%.

Нове дослідження вакцин

Наразі вчені вирішили перевірити інші вакцини. До дослідження включили кілька препаратів, схвалених Центрами з контролю та профілактики захворювань (CDC) для дорослих: Tdap (захищає від кашлюку, правця та дифтерії), Td (від правця та дифтерії), Herpes Zoster – Проти оперізувального герпесу – і пневмококові PCV13 і PPSV23.

Вчені провели ретроспективне когортне дослідження за участю пацієнтів віком від 65 років без виявленої на той момент деменції. Їх розділили на групи: в одну включили щеплених вакциною Tdap/Td, HZ або пневмококовою вакциною, а в іншу – невакцинованих.

Вакцини зменшують ризик деменції

Ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера у пацієнтів, які отримали вакцину Tdap/Td, була на 30% нижчою, ніж у їх невакцинованих однолітків (хвороба розвинулася у 7,2% щеплених пацієнтів проти 10,2% у нещеплених). У вакцинованих від герпесу ризик знизився на 25% (8,1% пацієнтів вакцинованих проти 10,7% невакцинованих). У разі пневмококової вакцини ризик розвитку захворювання знижувався на 27% (7,92% вакцинованих пацієнтів проти 10,9% невакцинованих).

Для порівняння: три нові препарати на основі антиамілоїдних антитіл, що використовуються для лікування хвороби Альцгеймера, уповільнюють прогресування патології на 25%, 27% та 35%.

Вчені припускають, що зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера, пов'язане із застосуванням вакцин, ймовірно, зумовлене поєднанням кількох механізмів. Вакцини можуть змінювати реакцію імунної системи на накопичення токсичних білків, що сприяють розвитку хвороби Альцгеймера.

Наприклад, підвищуючи ефективність імунних клітин у очищенні від токсичних білків або "відточуючи" імунну відповідь на ці білки таким чином, щоб зменшити шкоду для здорових клітин мозку.

За словами вчених, це дослідження наголошує на важливості вільного доступу до планової вакцинації серед дорослих.