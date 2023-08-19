Точные причины развития деменции пока неизвестны. По одной из гипотез, ключевую роль в этом могут играть инфекционные процессы: вирусные, бактериальные и грибковые инфекции способны усиливать нейровоспаление, вызывая или усиливая нейродегенерацию.

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Что уже известно о действии вакцин на риск деменции

Вакцины снижают риск развития инфекций или тяжесть их течения, а также влияют на врожденный иммунитет. Например, прививка от гриппа влияет на выработку воспалительных молекул цитокинов – обычно они накапливаются в головном мозге и других пожилых органах, вызывая хроническое воспаление. В результате снижается уровень нейровоспалительных заболеваний и иммунных механизмов, способствующих развитию болезни.

Связь между вакцинацией и риском развития наиболее распространенной формой деменции была обнаружена еще несколько лет назад. Так, летом прошлого года американские ученые выяснили, что у пожилых людей, вакцинированных от гриппа, риск развития болезни Альцгеймера снижен на 40%.

Новое исследование вакцин

Ученые решили проверить другие вакцины. В исследование включили несколько препаратов, одобренных Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) для взрослых: Tdap (защищает от коклюша, столбняка и дифтерии), Td (от столбняка и дифтерии), Herpes Zoster – Против опоясывающего герпеса – и пневмококковые PCV13 и PP .

Ученые провели ретроспективное когортное исследование с участием пациентов от 65 лет без выявленной на тот момент деменции. Их разделили на группы: в одну включили привитых вакциной Tdap/Td, HZ или пневмококковой вакциной, а в другую – невакцинированных.

Вакцины уменьшают риск деменции

Вероятность развития болезни Альцгеймера у пациентов, получивших вакцину Tdap/Td, была на 30% ниже, чем у их невакцинированных сверстников (болезнь развилась у 7,2% привитых пациентов против 10,2% у непривитых). У вакцинированных от герпеса риск снизился на 25% (8,1% пациентов вакцинированных против 10,7% невакцинированных). При пневмококковой вакцине риск развития заболевания снижался на 27% (7,92% вакцинированных пациентов против 10,9% невакцинированных).

Для сравнения: три новых препарата на основе антиамилоидных антител, используемых для лечения болезни Альцгеймера, замедляют прогрессирование патологии на 25%, 27% и 35%.

Ученые предполагают, что снижение риска развития болезни Альцгеймера связано с применением вакцин, вероятно, обусловлено сочетанием нескольких механизмов. Вакцины могут изменять реакцию иммунной системы на накопление токсичных белков, способствующих развитию болезни Альцгеймера.

Например, повышая эффективность иммунных клеток в очищении от токсичных белков или "оттачивая" иммунный ответ на эти белки таким образом, чтобы уменьшить вред здоровым клеткам мозга.

По словам ученых, это исследование подчеркивает важность свободного доступа к плановой вакцинации среди взрослых.