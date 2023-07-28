Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Гарвардского университета. Ученые анализировали медицинские записи с 1990 по 2018 год для 60582 женщин и 31801 мужчины, в анамнезе которых не было сердечно-сосудистых заболеваний и рака. За их здоровьем следили 28 лет.

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Как масло влияло на риски развития деменции

По словам ученых, замена всего одной чайной ложки маргарина или майонеза оливковым маслом была связана с уменьшением риска смерти от деменции на 8-14%.

Также участники, включавшие пол столовой ложки оливкового масла в свой ежедневный рацион, на 28% реже умирали от деменции.

Авторы исследования считают его результаты важными хотя бы потому, что возрастные заболевания мозга очень распространены.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зафиксировано более 55 миллионов человек, страдающих деменцией.

По оценкам, ежегодно регистрируется около 10 миллионов новых случаев, и деменция также является 7 по значимости причиной смерти среди пожилых людей. Следовательно, новые данные ученых важны и могут помочь человечеству выработать эффективные методы профилактики этого заболевания.