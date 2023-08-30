Существует множество мифов о вакцинацию. Большинство из них не получили ни одного научного подтверждения, были опровергнуты мировыми сообществами и остались на уровне домыслов.

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Но есть ли состояния, при которых вакцинация категорически противопоказана? И да и нет. Нет состояния, при котором ребенку навсегда было бы противопоказано введение всех вакцин. Ограничения обычно носят временный характер или касаются только определенных прививок.

Когда вакцинация противопоказана

Иммунодефицитные состояния – противопоказания для введения вакцин БЦЖ и ОПС. Речь идет о врожденном первичном иммунодефиците и синдроме приобретенного иммунодефицита. Второй вариант развивается при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции или лекарственного подавления иммунной системы (химиотерапия онкологических заболеваний). При этом ВОЗ допускает применение БЦЖ у детей с ВИЧ, если польза в этом случае превышает риск.

Острая аллергическая реакция. Не рекомендуется применять вакцину, которая спровоцировала анафилаксию (затруднение дыхания, падение АД, сильный зуд), или известно, что ребенок ранее имел реакцию на прививочные компоненты. Сильная аллергия после вакцинации встречается очень редко, по данным исследований, всего 0,00003-0,0002% случаев.

Все остальные противопоказания носят временный характер. К ним относятся тяжелые острые и хронические заболевания в стадии обострения, температура тела выше 37 °C. Вакцинацию в этом случае рекомендуют перенести, чтобы реакция на прививку не наложилась на симптомы основного заболевания. На выработку иммунного ответа заболевание на момент постановки вакцины никак не влияет.

При приеме антибиотиков, легких симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), таких как насморк, боль в горле, слабость, в период восстановления после заболевания откладывать вакцинацию не нужно. Эти факторы не повлияют на эффективность прививки и не ухудшат состояние ребенка.

Существуют варианты реакции на вакцину, которые считаются нормальными и не должны влиять на решение введения той же вакцины в будущем.

Умеренная головная боль.

Повышение температуры тела 1 – 2 дня после прививки.

Миалгия – боль и ломота в мышцах.

Покраснение и небольшой зуд в месте укола.

Что делать, если есть постоянные противопоказания к вакцинации.

Воздержаться от введения конкретной вакцины. В некоторых ситуациях есть альтернативные варианты. Например, вместо прививки, на которую есть аллергия, можно выбрать другое – обсудите этот вариант с педиатром или инфекционистом.

Живая вакцина от полиомиелита имеет альтернативу – инактивированную полиомиелитную вакцину. Она разрешена детям с иммунодефицитными состояниями и не нанесет никакого вреда организму.