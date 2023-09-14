Ложь антивакцинатора
Украинский блоггер Сергей Гула заявляет, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, дети без прививки не смогут учиться офлайн в школах.
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По словам Гулы, якобы нет ни одного закона, запрещающего посещать школы непривитым детям. Приказы Министерства якобы "незаконны" и нарушают безусловные права на образование. Кроме того, Гула говорит, что родители не обязаны приносить в школу справку №063/о, потому что это "разглашение медицинской тайны".
Как на самом деле
Во-первых, Сергей Гула распространяет ложные утверждения по поводу посещения школ без вакцинации. По закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней", детей принимают в учебные и другие учреждения при наличии справки после медицинского осмотра, где записаны все прививки ребенка. В законе четко отмечают, что детям, не получившим вакцинации по календарю прививок, запрещено посещать детские заведения.
Согласно утвержденному календаря профилактических прививок, детям нужно сделать вакцинацию от 7 групп заболеваний в первые 18 месяцев жизни и от 2 до 16 лет. В то же время к профилактическим прививкам есть определенные противопоказания. В частности, это аллергическая реакция на предварительную дозу вакцины, иммунодефицит или острые заболевания с температурой выше 38°C. Также для вакцинации детей исключение: если профилактические прививки провели с нарушением сроков из-за медицинских противопоказаний при нормальной эпидемиологической ситуации, по решению врачей ребенка могут допустить к очного обучения.
Во-вторых, в законе Украины "Об образовании" говорится, что лицо имеет право получать образование в разных формах – очной или дистанционной. Следовательно, родители могут выбрать дистанционную форму обучения для ребенка, не имеющего всех профилактических прививок.
Заведующая отделом иммунопрофилактики Полтавского центра контроля и профилактики болезней Елена Асаул говорит, что для безопасного обучения рекомендуется, чтобы охват прививками был около 95%. Асаул отмечает, что в большинстве своем родители отказываются делать прививки детям из-за личных соображений и религиозных убеждений.
Центр общественного здоровья сообщает, что уровень охвата профилактическими прививками в Украине за 7 месяцев 2023 против некоторых заболеваний не достигает необходимых 56%. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для противодействия вспышкам кори уровень охвата соответствующими прививками должен составлять 95%.
Сергей Гула безосновательно заявляет, что справка №063/о о вакцинациях детей является "разглашением медицинской тайны". На самом деле пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученных при его медицинском обследовании. Также запрещено требовать и предоставлять по месту работы или обучения информацию о диагнозе и методах лечения пациента. Министерство здравоохранения Украины подчеркивает, что медицинская тайна – это обращение к врачам или диагноз, в то время как справка о вакцинации не содержит таких данных.
Сергей Гула – украинский адвокат, который на своем ютуб-канале распространял фейки о пандемии COVID-19, вакцинации. Также блоггер пытался очернить систему здравоохранения в Украине и говорил, что введение электронных медицинских карточек приведет к тому, что людей вроде бы без их разрешения будут привлекать к участию в экспериментах.
В конце концов, такими заявлениями Сергей Гула пытается дискредитировать Министерство здравоохранения Украины, которое якобы не допускает детей к обучению без прививок. В то время как сам блоггер системно распространяет фейки и подыгрывает кремлевским нарративам.
Авторы: Елизавета Ткаченко, Анастасия Бродовск