Ложь антивакцинатора

Украинский блоггер Сергей Гула заявляет, что согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, дети без прививки не смогут учиться офлайн в школах.

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По словам Гулы, якобы нет ни одного закона, запрещающего посещать школы непривитым детям. Приказы Министерства якобы "незаконны" и нарушают безусловные права на образование. Кроме того, Гула говорит, что родители не обязаны приносить в школу справку №063/о, потому что это "разглашение медицинской тайны".

Как на самом деле

Во-первых, Сергей Гула распространяет ложные утверждения по поводу посещения школ без вакцинации. По закону Украины "О защите населения от инфекционных болезней", детей принимают в учебные и другие учреждения при наличии справки после медицинского осмотра, где записаны все прививки ребенка. В законе четко отмечают, что детям, не получившим вакцинации по календарю прививок, запрещено посещать детские заведения.

Согласно утвержденному календаря профилактических прививок, детям нужно сделать вакцинацию от 7 групп заболеваний в первые 18 месяцев жизни и от 2 до 16 лет. В то же время к профилактическим прививкам есть определенные противопоказания. В частности, это аллергическая реакция на предварительную дозу вакцины, иммунодефицит или острые заболевания с температурой выше 38°C. Также для вакцинации детей исключение: если профилактические прививки провели с нарушением сроков из-за медицинских противопоказаний при нормальной эпидемиологической ситуации, по решению врачей ребенка могут допустить к очного обучения.

Во-вторых, в законе Украины "Об образовании" говорится, что лицо имеет право получать образование в разных формах – очной или дистанционной. Следовательно, родители могут выбрать дистанционную форму обучения для ребенка, не имеющего всех профилактических прививок.

Заведующая отделом иммунопрофилактики Полтавского центра контроля и профилактики болезней Елена Асаул говорит, что для безопасного обучения рекомендуется, чтобы охват прививками был около 95%. Асаул отмечает, что в большинстве своем родители отказываются делать прививки детям из-за личных соображений и религиозных убеждений.

Центр общественного здоровья сообщает, что уровень охвата профилактическими прививками в Украине за 7 месяцев 2023 против некоторых заболеваний не достигает необходимых 56%. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что для противодействия вспышкам кори уровень охвата соответствующими прививками должен составлять 95%.