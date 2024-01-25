Перегляд антиабортних законів у Польщі

Про це він повідомив 24 січня. За словами Туска, його партія, "Громадянська платформа", вже розробила новий законопроєкт, який дозволяє проведення абортів до 12 тижнів вагітності. Його представлять на розгляд парламенту найближчим часом.

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Також Туск визнав, що всередині правлячої коаліції, до якої входять "Польська ініціатива" центристського штибу та "Зелені", щодо абортів є різні думки.

Ще один законопроєкт, підготовлений однопартійцями Туска, має на меті спростити доступ жінок до засобів екстреної контрацепції. Згідно з цим документом, жінки у Польщі, старші 15 років, зможуть отримати їх без рецепта лікаря.

Антиабортне законодавство у Польщі

У Польщі діє одне із найсуворіших у Європі антиабортних законодавств. Закон 1993 року допускав переривання вагітності лише у разі зґвалтування, загрози життю матері чи серйозних невиліковних захворювань у плода.

У 2021 році Конституційний суд Польщі оголосив останній із цих пунктів неконституційним – з цієї причини було зроблено 98% усіх легальних абортів у країні. У Польщі відразу ж спалахнули протести, активісти вимагали скасувати заборону, але влада не пішла на жодні послаблення законодавства.

З 2015 по 2023 рік у Польщі при владі перебували консерватори з партії "Право та справедливість". На виборах восени 2023 року вони здобули більшість голосів, але не змогли сформувати коаліцію і пішли в опозицію. "Громадянська платформа", яка прийшла до влади, пообіцяла переглянути низку консервативних законів, ухвалених за часів правління "Права та справедливості".