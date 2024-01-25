Пересмотр антиабортных законов в Польше

Об этом он сообщил 24 января. По словам Туска, его партия, "Гражданская платформа", уже разработала новый законопроект, который позволяет проведение абортов до 12 недель беременности. Его представят на рассмотрение парламента в ближайшее время.

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Также Туск признал, что внутри правящей коалиции, в которую входят "Польская инициатива" центристского толка и "Зеленые", по абортам есть разные мнения.

Еще один законопроект, подготовленный однопартийцами Туска, имеет целью упростить доступ женщин к средствам экстренной контрацепции. Согласно этому документу, женщины в Польше, старше 15 лет, смогут получить их без рецепта врача.

Антиабортное законодательство в Польше

В Польше действует одно из самых строгих в Европе антиабортных законодательств. Закон 1993 года допускал прерывание беременности только в случае изнасилования, угрозы жизни матери или серьезных неизлечимых заболеваний у плода.

В 2021 году Конституционный суд Польши объявил последний из этих пунктов неконституционным – по этой причине было сделано 98% всех легальных абортов в стране. В Польше сразу же вспыхнули протесты, активисты требовали отменить запрет, но власть не пошла ни на какие послабления законодательства.

С 2015 по 2023 год в Польше у власти находились консерваторы из партии "Право и справедливость". На выборах осенью 2023 года они получили большинство голосов, но не смогли сформировать коалицию и ушли в оппозицию. "Гражданская платформа", которая пришла к власти, пообещала пересмотреть ряд консервативных законов, принятых во времена правления "Права и справедливости".