Инцидент произошел в маленьком городе в Подляском воеводстве. Об истории сообщила польская организация Фонд женщин и планирование семьи (FEDER).

Внимание Запрет абортов: в Польше снова умерла беременная двойней женщина

Девочка скрывала факт изнасилования и не знала о беременности. Позже об этом стало известно ее тете. Она попыталась помочь ребенку совершить аборт.

Медики отказали в аборте из-за норм закона

Согласно законодательству Польши женщины могут прервать беременность до 12 недель при предъявлении справки из прокуратуры. Отмечают, что семья девочки имела эту справку, но ей все равно отказали в сделке, сославшись на оговорку "о совести".

Обратите внимание! В Польше есть понятие "оговорка совести врачей" (klauzula sumienia lekarzy), которая позволяет медработникам отказаться делать аборты, если это не соответствует их религиозным принципам.

Запрет абортов в Польше: главное