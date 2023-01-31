Інцидент стався в маленькому місті в Підляському воєводстві. Про історію повідомила польська організація Фонд жінок і планування сім'ї (FEDER).

Увага Заборона абортів: у Польщі знову померла вагітна двійнею жінка

Дівчинка приховувала факт зґвалтування і не знала про вагітність. Пізніше про це стало відомо її тітці. Вона спробувала допомогти дитині зробити аборт.

Медики відмовили в аборті через норми закону

Згідно із законодавством Польщі, жінки можуть перервати вагітність до 12 тижнів при пред'явленні довідки з прокуратури. Зазначають, що сім'я дівчинки мала цю довідку, але їй все одно відмовили в операції, пославшись на застереження "про совість".

Зверніть увагу! У Польщі є поняття "застереження совісті лікарів" (klauzula sumienia lekarzy), яка дозволяє медпрацівникам відмовитися робити аборти, якщо це не відповідає їх релігійним принципам.

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