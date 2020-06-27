Міжнародна група вчених, яку очолили фахівці з Тель-Авівського університету, впродовж двох років проводила експерименти та досліджували вплив ультразвукових технологій на рак. Оскільки це не хімієтерапія, то важких побічних ефектів після такого лікування немає.

Під дією ультразвуку ракові клітини знищуються везикулами, які вибухають в пухлині, завдяки чому руйнують мембрани клітин. Лише за однієї процедури вдалося знищити 80% пухлини. Про це йдеться на сайті Тель-Авівського університету.

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Під час терапії науковці використали низькочастотний ультразвук (250 кГц) – цього достатньо для того, щоб підірвати везикули, попередньо наведені на пухлину.

Під час експерименту на мишах лише впродовж першого етапу лікування вдалося знищити 80% пухлинних клітин. Хоч це і хороший показник, цього не достатньо для повної перемоги над раком. Відтак, наступного разом з везикулами вчені ввели ген, який дає імунній системі сигнали для знищення патогенних клітин.

Везикули – що це? Це мікроскопічні бульбашки, які можуть розширюватися і стискатися за певних умов, аби переносити речовини з кровоносних судин в тканини.



При нижчих частотах везикули можуть розширюватися і вибухати.

Через пошкодження в мембрані клітин, викликаних попереднім вибухом, ген проник всередину, що призвело до необхідної імунної відповіді та остаточного руйнування.

Ген змушував клітини продукувати речовину для запуску імунної системи. Під час дослідів у гризунів пухлини були з двох сторін тіла, проте вчені проводили лікування тільки з одного боку, але терапія спрацювала комплексно,

– заявив автор дослідження Талі Іловіч.

Це дослідження може відкрити нову можливість лікування раку, значно безпечнішу за хімієтерапію. Науковці й надалі будуть проводити дослідження ефективності ультразвукової терапії.

Руйнівна стратегія може знадобитися не лише для боротьби з онкозахворюваннями, а й під час лікування інших хвороб, наприклад Альцгеймера і Паркінсона.