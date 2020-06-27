Международная группа ученых, которую возглавили специалисты из Тель-Авивского университета, в течение двух лет проводили эксперименты и исследовали влияние ультразвуковых технологий на рак. Поскольку это не химиотерапия, то тяжелых побочных эффектов после такого лечения нет.

Под действием ультразвука раковые клетки уничтожаются везикулами, которые взрываются в опухоли, благодаря чему разрушают мембраны клеток. Лишь при одной процедуре удалось уничтожить 80% опухоли. Об этом говорится на сайте Тель-Авивского университета.

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Во время терапии ученые использовали низкочастотный ультразвук (250 кГц) – этого достаточно для того, чтобы взорвать везикулы, предварительно наведенные на опухоль.

Во время эксперимента на мышах только в течение первого этапа лечения удалось уничтожить 80% опухолевых клеток. Хоть это и хороший показатель, этого недостаточно для полной победы над раком. Поэтому в следующем эксперименте вместе с везикулами ученые ввели ген, который дает иммунной системе сигналы для уничтожения патогенных клеток.

Везикулы – что это? Это микроскопические пузырьки, которые могут расширяться и сжиматься при определенных условиях, чтобы переносить вещества из кровеносных сосудов в ткани. При более низкий частотах везикулы могут расширяться и взрываться.

Из-за повреждений в мембране клеток, вызванных предыдущим взрывом, ген проник внутрь, что привело к необходимому иммунному ответу и окончательному разрушению.

Ген заставлял клетки продуцировать вещество для запуска иммунной системы. Во время опытов у грызунов опухоли были с двух сторон тела, однако ученые проводили лечение только с одной стороны, но терапия сработала комплексно,

– заявил автор исследования Тали Илович.

Это исследование может открыть новую возможность лечения рака, которая значительно безопаснее химиотерапии. Ученые и дальше будут проводить исследования эффективности ультразвуковой терапии.

Разрушительная стратегия может понадобиться не только для борьбы с онкозаболеваниями, но и во время лечения других болезней, например, Альцгеймера и Паркинсона.